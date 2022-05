Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autoridades russas já fecharam mais de 300 sites, nos recantos mais obscuros da Internet, onde foram detetadas mensagens contrárias à propaganda oficial sobre a guerra na Ucrânia. Segundo dados recolhidos pelo Top10VPN, um portal de comparação de ferramentas de proteção de identidade na Web, entre as páginas encerradas estavam sites com dicas para cuidado animal, páginas com jogos de sudoku e blogues de literatura de terror.

Os sites foram bloqueados pelas autoridades russas, no seu esforço para “varrer” a Internet e eliminar quaisquer mensagens que não estejam alinhadas com a leitura do Kremlin sobre aquilo que está a acontecer na Ucrânia – que a Rússia continua a descrever como uma “operação militar especial” para “desnazificar” a Ucrânia.

De acordo com a análise do Top10VPN, partilhada com a Business Insider, em centenas de páginas – relativamente pouco visitadas – as autoridades russas terão detetado blocos de texto (escritos em russo) que foram detetados pelos algoritmos de censura e, por essa razão, as páginas foram bloqueadas, deixando de poderem ser acedidas através de dispositivos com ligação à Internet na Rússia.

Um dos blocos de texto detetados, que foram detetados pelas autoridades russas, tentava fazer com que os russos vissem o conflito de forma totalmente oposta à narrativa que lhes é contada diariamente pelos meios de comunicação oficiais.

“A Rússia atacou a Ucrânia! Nós, ucranianos, temos esperança de que vocês já tenham conhecimento de que isto aconteceu”, pode ler-se no início de uma das mensagens traduzidas pelo Top10VPN. “Por favor, leiam este texto até ao fim”, continua o texto, implorando “pela saúde dos vossos filhos e por qualquer esperança de luz ao fim do túnel neste inferno”.