Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A qualificação nas meias não foi fácil frente ao Benfica, a final com o Leixões obrigou a que todas as decisões ficassem adiadas para a “negra” mas, na hora da verdade, a lei do mais forte imperou: o AJM/FC Porto venceu esta tarde o conjunto de Matosinhos por 3-1 no Dragão Arena e revalidou o título de campeão que já tinha sido conquistado na última temporada perante um recinto que encheu para fazer mais uma festa num fim de semana marcado pela conquista do 30.º Campeonato de futebol na véspera.

Em atualização