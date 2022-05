No Dia da Vitória, Volodymyr Zelensky acusa a Rússia de estar a repetir os “horríveis crimes de Hitler” e deixa uma certeza: “Muito em breve vai haver dois Dias da Vitória na Ucrânia.”

Num vídeo divulgado há minutos, o Presidente da Ucrânia começa por recordar o dia 24 de agosto de 2021, em que os ucranianos celebraram o 30.º aniversário da independência, e cita o filósofo ucraniano Hryhorii Skovoroda, dizendo que “não há nada mais perigoso do que um inimigo traiçoeiro, mas não há nada mais venenoso do que um amigo falso”.

President of #Ukraine @ZelenskyyUa: “We won then. We will win now, too! And Khreshchatyk will see the parade of victory – the victory of Ukraine. Glory to Ukraine!” pic.twitter.com/339L7s6Faz

