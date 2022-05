O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, assinalou segunda-feira o Dia da Europa na cidade ucraniana de Odessa, ameaçada por mísseis russos, para mostrar o apoio da União Europeia (UE) e que a Ucrânia “não está sozinha”.

“Vim celebrar o Dia da Europa em Odessa, a cidade onde Pushkin [poeta russo] disse que se pode sentir a Europa”, anunciou Charles Michel, numa publicação na rede social Twitter, com imagens da visita surpresa àquela localidade costeira ucraniana.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."

And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.

You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022