O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) viajou para Kiev para entregar 20 ambulâncias e reunir-se com os funcionários da organização com o objetivo de aumentar a assistência às vítimas da guerra, publicou a imprensa internacional, esta segunda-feira.

“Conheço o horror que as pessoas na Ucrânia experimentam e quero que a paz regresse”, declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus numa mensagem publicada na rede social Twitter na noite de domingo, citada pela agência de notícias Efe, esta segunda-feira.

As a child I experienced the smell, sound & devastation of war. My time in #Kyiv has brought back those very painful & vivid memories of fear, pain & loss. I know the horror that people in #Ukraine are experiencing & wish for peace to return – here & everywhere in the world. pic.twitter.com/el9LYh9jwT

