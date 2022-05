A Ucrânia completou a segunda parte do questionário para obter o estatuto de candidato à adesão à União Europeia (UE), coincidindo com a celebração do Dia da Europa, anunciou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esta segunda-feira.

Numa publicação na rede social Telegram, Zelensky disse que falou por videoconferência com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a quem mostrou o documento que o seu governo completou.

“Obrigado pelos sinais claros de apoio neste importante caminho para nós”, disse Zelensky dirigindo-se a Von der Leyen, citado pela agência espanhola EFE.

Em 18 de abril, Zelensky entregou ao chefe da delegação da UE em Kiev, Matti Maasikas, a primeira parte do questionário de acesso ao estatuto de candidato à adesão.

Este passo seguiu-se a formalidades e prazos estabelecidos por Von der Leyen, que se encontrou com Zelensky em Kiev, em 8 de abril, quando lhe entregou o formulário de candidatura.

As autoridades ucranianas esperam que a candidatura seja aceite na próxima cimeira da UE, em 23 e 24 de junho, e que o seu estatuto de candidato à adesão à UE seja reconhecido.

Zelensky salientou na reunião com Leyen em Kiev que a adesão da Ucrânia à UE representava as aspirações pelas quais luta o povo ucraniano e que o objetivo era “ser parte da Europa, entre iguais”.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, desencadeando uma guerra que provocou um número por determinar de vítimas e mais de 5,5 milhões de refugiados.

Desde então, a UE e vários países têm decretado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos e fornecido armamento à Ucrânia.

O Dia da Europa assinala a data de 9 de maio de 1950, quando o estadista francês Robert Schuman, um dos fundadores da UE, avançou com a proposta de uma entidade europeia supranacional, que reúne atualmente 27 países.

Albânia, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia e Turquia são os Estados aos quais já foi atribuído o estatuto de candidato, enquanto Bósnia Herzegovina e Kosovo são considerados como potenciais candidatos.