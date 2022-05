Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira de madrugada numa fábrica de produtos congelados em Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, foi dominado às 09h00, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

A mesma fonte adiantou que o alerta para o incêndio foi dado às 06h02 por um dos responsáveis da empresa Mare Deus, situada na Zona Industrial de Ermidas-Sado, “não havendo registo de feridos”.

“O fogo deflagrou nos balneários da empresa, uma área de cerca de 80 metros quadrados que fica na subcave da fábrica”, zona que “estava tomada pelas chamas quando os bombeiros chegaram ao local”, explicou o responsável da Proteção Civil municipal, Fernando Dinis.

O incêndio consumiu “por completo” o balneário da empresa, cuja produção foi interrompida até à tarde desta segunda-feira.

“A fábrica está parada até às 16h00”, indicou a mesma fonte, acrescentando que “o turno da manhã não se realizou”.

A Proteção Civil municipal e a GNR estiveram no local, tendo sido chamada a Polícia Judiciária para averiguar as causas do incêndio.

Para o local foram ainda mobilizados 26 operacionais, apoiados por nove veículos das corporações de Alvalade, Alcácer do Sal, Ferreira do Alentejo, Santiago do Cacém, Santo André e Cercal do Alentejo.