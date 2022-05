O líder separatista da autoproclamada República de Donetsk encabeçou esta segunda-feira um desfile em Mariupol para assinalar o dia da vitória soviética sobre a Alemanha nazi, e disse que esta cidade ucraniana será para sempre parte da região pró-Rússia.

Denis Pushilin carregou, juntamente com militares e alguns cidadãos, uma grande bandeira nas cores a preto e laranja da fita de São Jorge, um símbolo militar amplamente reconhecido na Rússia, e gritando “hurrah!”, como se pode ver num vídeo publicado pelo canal independente bielorrusso Nexta Live.

O jornalista russo, Vitalii Rybak, partilhou um pequeno vídeo do momento em que se vê as tropas russas a carregar a fita, que diz ter cerca de 300 metros.

Russian occupants carry a 300-meter-long Saint George's ribbon in Mariupol. Meanwhile, Russian soldiers continue their efforts to take Azovstal. Putin wanted to take Kyiv in 3 days, but after two months of the war even partial control over Mariupol is seen as some kind of victory pic.twitter.com/I1c8Jrf6P1

