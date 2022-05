Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou esta segunda-feira o Ocidente de estar “obcecado” com as ideias nazis e de estar “em guerra com a Rússia” na Ucrânia.

“Os seguidores dos nazis estão obcecados com a ideia de vingança, mas não estão prontos para lutar abertamente contra os herdeiros do povo soviético”, denunciou Alexander Lukashenko durante um discurso nas celebrações do aniversário da vitória sobre o regime da Alemanha nazi, em 1945.

“É por isso que estão a inundar a Ucrânia com armas”, disse o Presidente bielorrusso, acusando as “elites ocidentais” de terem transformado o país vizinho da Rússia num “monstro” e de terem elevado o “nazismo à categoria de ideologia de Estado”.

“Não é segredo que todo o mundo ocidental está em guerra com a Rússia na Ucrânia”, disse Alexander Lukashenko, que governa a Bielorrússia desde 1994, sendo o aliado mais próximo do Presidente russo – que aponta a necessidade de “desnazificação” do regime de Kiev como um dos argumentos para justificar a invasão da Ucrânia.

Criticou ainda as sanções económicas ocidentais contra Moscovo, bem como contra o seu país, por causa do conflito na Ucrânia, assegurando que essas “tentativas de sufocar” a Bielorrússia “só a tornarão mais forte”.

“Nem legalmente, nem moralmente, os bielorrussos têm o direito de não apoiar a Rússia”, defendeu o Presidente.