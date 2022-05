A Organização Não Governamental (ONG) Sea Eye tem a seu cargo 34 migrantes que estavam à deriva no Mediterrâneo central há quatro dias e que foram resgatados no domingo, informou esta segunda-feira a organização alemã.

A Alarm Phone, uma organização que recebe chamadas de ajuda de barcos de migrantes no Mediterrâneo central, tinha alertado durante os últimos quatro dias para a situação deste barco com 34 migrantes.

A Sea Eye explicou em comunicado que o navio Berlin Express, um porta-contentores com sede em Hamburgo (Alemanha), foi o primeiro navio a chegar ao local, mas devido às condições climatéricas e à sua altura “não pôde resgatar pessoas diretamente sem colocar em risco ainda mais as suas vidas”.

A tripulação do navio forneceu comida e água potável, lançou um barco salva-vidas e ficou com as 34 pessoas até serem resgatadas”, acrescentou a ONG em comunicado.