A União Democrata-Cristã (CDU) venceu, este domingo, as eleições regionais de Schleswig-Holstein. O partido alemão de centro-direita obteve mais de 43% dos votos, sendo uma das primeiras vitórias desde que foi afastado do poder e Angela Merkel terminou o seu período de governação de 16 anos. Apesar de não conseguir a maioria absoluta e precisar de coligar-se com outro partido, a CDU subiu 11 pontos percentuais face ao último ato eleitoral, em 2017.

O Partido Social-Democrata (SPD), que chefia a coligação que governa a Alemanha, não foi além dos 16% — descendo 11 pontos percentuais em comparação com 2017. O SPD foi mesmo ultrapassado pelos Verdes, que obtiveram 18% das intenções de voto.

De acordo com a Deutsche Welle, o resultado do SPD pode ser interpretado com um cartão vermelho dos eleitores à resposta de Olaf Scholz à guerra na Ucrânia, que tem sido alvo de várias críticas.

Os liberais alemães ficaram em quarto lugar, obtendo um resultado aquém das expectativas. O Partido Democrático Liberal (FDP) conseguiu 6,4% dos votos, descendo cinco pontos percentuais face às últimas eleições.

Quem também teve um resultado desapontante foi o partido de extrema-direita, o Alternativa para a Alemanha (AfD), que não conseguiu atingir o patamar dos 5%, saindo, por conseguinte, do parlamento regional.

O democrata-cristão Daniel Günther continuará assim à frente do parlamento regional de Schleswig-Holstein, estando à procura de um partido para se coligar. Na última legislatura regional, a CDU esteve coligada com os Verdes e com os Liberais.