Piscou o olho a uma das suas grandes paixões, admitiu ainda esperar por um amor que nunca deu relação, prepara-se para assumir um novo romance enquanto treinador: Jorge Jesus, técnico de 67 anos que estava sem clube desde a rescisão com o Benfica no final de dezembro de 2021, está perto de assinar contrato como técnico dos turcos do Fenerbahçe, atual segundo classificado da Primeira Liga e que tem como grande objetivo para a próxima temporada a conquista do Campeonato que já não ganha desde 2014. O Observador confirmou que estão a existir negociações, que as mesmas se intensificaram esta segunda-feira com a presença de responsáveis da equipa turca em Lisboa e que faltam poucos pontos para o acordo final.

Depois de ter admitido na passagem recente pelo Rio de Janeiro de férias (para “rever amigos”, segundo o próprio) que gostaria de voltar ao Flamengo, entre outras declarações que causaram grande impacto e que ao mesmo tempo foram muito criticadas, o técnico português chegou mesmo a dizer que só esperava pelo clube carioca até dia 20 e que no Brasil só seria capaz de treinar a seleção além da anterior equipa mas, no regresso a Lisboa, referiu que não iria regressar à América do Sul. Entretanto, na derrota do Flamengo de Paulo Sousa com o Botafogo de Luís Castro no Maracanã, os adeptos voltaram a pedir… Jesus.

Em paralelo, e mesmo sabendo que existia a reunião esta segunda-feira com Ali Koç, presidente dos turcos do Fenerbahçe, Jorge Jesus admitiu “congelar” mais uma proposta tendo em vista a próxima temporada para fazer um compasso de espera (não seria a primeira vez desde que rescindiu com os encarnados que era sondado por uma equipa) e perceber como ficaria a situação dos treinadores em Portugal. Perante a provável continuidade de Sérgio Conceição no FC Porto, a permanência na Liga era inviável e os aspetos financeiros também acabaram por pesar na proposta apresentada pelo clube de Istambul.

De referir que o conjunto de Istambul é o que tem mais vitórias na principal prova da Turquia (28, contra 23 do Galatasaray e 21 do Besiktas) mas não ganha qualquer troféu há oito anos, incluindo também a Taça da Turquia e a Supertaça. E, a título de curiosidade, a melhor campanha que teve no plano internacional na Liga Europa foi interrompida nas meias-finais pelo Benfica… de Jorge Jesus (2012/13). Miguel Crespo, antigo avançado do Estoril, é o único português no atual plantel do Fenerbahçe, que foi treinado na presente temporada, que vai acabar com o título do Trabzonspor, pelo turco Ismail Kartal. Mesut Özil, Kim Min-jae, Berisha, Luiz Gustavo e Enner Valencia são os principais jogadores da equipa.

Confirmando-se o acordo com o Fenerbahçe, esta será a terceira experiência de Jorge Jesus em menos de cinco anos fora de Portugal: depois de sair do Sporting, no verão de 2018, o técnico esteve no Al Nassr da Arábia Saudita, onde ganhou uma Supertaça, e rumou depois ao Brasil, onde conquistou pelo Flamengo um Campeonato, uma Taça dos Libertadores, uma Supertaça do Brasil, uma Supertaça Sul-Americana e um Campeonato Carioca em pouco mais de um ano, tendo depois regressado ao Benfica.