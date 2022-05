O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, defendeu esta segunda-feira que os generais russos devem ser levados a um tribunal militar pelo que fizeram na Ucrânia, que compara às ações do regime nazi na Segunda Guerra Mundial.

Num discurso proferido no Museu Nacional do Exército, cujos excertos foram divulgados antecipadamente pelas agências internacionais, Wallace pretendeu denunciar a instrumentalização por parte do Presidente russo, Vladimir Putin, do 77.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi para esconder os “erros” cometidos na Ucrânia.

Milhares de soldados russos marcharam esta segunda-feira no tradicional desfile militar do dia 9 de maio, o “Dia da Vitória”, na Praça Vermelha, em Moscovo, que assinala o dia em que a Alemanha nazi se rendeu às forças soviéticas na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

“Através da invasão da Ucrânia, Putin, o círculo mais próximo e os generais estão agora a refletir o fascismo e a tirania de há 70 anos, repetindo os erros dos regimes totalitários do século passado. O destino também deve, certamente, eventualmente ser o mesmo“, apontou Wallace.

Na mesma intervenção, o ministro denunciou os generais russos “resplandecentes nos uniformes de desfile, carregados com as suas inúmeras medalhas — totalmente cúmplices da apropriação indevida de Putin da história orgulhosa dos antepassados”.

Segundo Wallace, os soldados russos “não estão apenas envolvidos em invasões ilegais e crimes de guerra, mas os comandantes falharam perante os próprios soldados a ponto de serem levados a um tribunal militar”, acrescentou.

Ben Wallace disse ainda que Vladimir Putin quer “intimidar” o mundo com o seu desfile militar em Moscovo, acusando os líderes militares russos de “corrupção”. Putin quer que o povo russo se sinta “assombrado” e o mundo “intimidado” pelo “militarismo contínuo”, mas o conflito armado na Ucrânia “não faz mais do que desonrar os soldados”, reforçou o ministro britânico.

No seu discurso, o líder russo disse que o Ocidente se estava a preparar para invadir o país, “incluindo a Crimeia” e que a operação militar na Ucrânia foi um “ataque preventivo contra o agressor”. Para o ministro da Defesa britânico, estas afirmações não passam “contos de fadas” que Putin tem vindo a criar ao longo de meses.