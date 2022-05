Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(em atualização)

A justiça francesa manteve a pena de prisão para o ex-primeiro-ministro francês François Fillon no âmbito do caso conhecido como “empregos falsos”, mas reduziu a condenação do ex-governante, estando agora sujeito a um ano de prisão e três outros com pena suspensa, revelou a France24.

Em 2020, François Fillon foi condenado em primeira instância por ter ficado provado que empregou de forma fraudulenta a sua esposa como assistente parlamentar sem que ela tenha cumprido as funções. Na altura, a justiça decidiu condená-lo a cinco anos de prisão (dois efetivos e três em pena suspensa) e a uma multa de 375 mil euros. Agora, depois do recurso, o ex-governante vê a pena reduzida, ainda assim o tribunal mantém a pena de prisão efetiva por um ano.

Na altura, o juiz não teve dúvidas em considerar que os pagamentos feitos à mulher foram “desproporcionais” em relação ao trabalho realizado. “A senhora Fillon foi contratada para um cargo sem utilidade”, considerou a sentença.

De acordo com a imprensa francesa, o tribunal decidiu ainda que Fillon fica proibido de ocupar cargos públicos durante dez anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fillon é um veterano da política francesa, foi primeiro-ministro de Nicolas Sarkozy e chegou a receber a nomeação do partido republicano para as presidenciais. No início de 2017, liderava de forma folgada as sondagens, mas a revista satírica “Le Canard Enchaîné” revelou que a esposa, Penelope Fillon, que tinha sido “assistente parlamentar” durante seis anos na década de 90 e nos anos 2000, nunca fez qualquer trabalho. Ainda assim, recebeu um total de 831 mil euros pelo emprego que lhe foi atribuído.