Vários operadores e canais de televisão russos foram alvo de um ataque informático. De acordo com a agência de notícias estatal russa Interfax, a Associação Nacional de Emissoras da Rússia avançou esta segunda-feira que houve um ataque aos guias de programação das operadoras e dos canais de televisão MTS, NTV +, Rosteleco e Wink.

Today, teletexts in #Russia state: "You have blood on your hands. Thousands of #Ukrainians and hundreds of their children have been killed. TV and the authorities lie. No to war". pic.twitter.com/jgXdRIzyGY

A agência refere ainda que, segundo vários canais de Telegram, aparecia uma mensagem relativamente “à situação na Ucrânia” em vez dos programas de televisão e as respetivas descrições. A NEXT-A refere que nos “teletextos” de hoje lia-se a seguinte mensagem: “Vocês têm sangue nas mãos. Milhares de ucranianos e centenas dos seus filhos foram mortos. A TV e as autoridades mentem. Não à guerra”.

This morning the online Russian TV schedule page was hacked

The name of every programme was changed to "On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war" pic.twitter.com/P2uCNz8cqa

