Durante anos Portugal foi apontado como um dos países europeus que mais carregava nos impostos sobre os combustíveis. Esta perceção era confirmada até há pouco tempo pelos dados estatísticos disponíveis sobre o preços médios praticados em cada país e a respetiva carga fiscal, que entre nós foi sendo agravada até 2021, em grande parte devido à atualização da taxa de carbono introduzida em 2014.

Mas desde que o Governo aprovou o que o próprio qualificou de redução “agressiva” do imposto sobre os produtos petrolíferos, os preços nacionais dos combustíveis passaram a comparar melhor com a generalidade dos países europeus. Os dados relativos aos preços médios semanais de 2 de maio, que refletem já a descida de 14,2 cêntimos no imposto do gasóleo e de 15,5 cêntimos no da gasolina, colocam Portugal abaixo da média da União Europeia em carga fiscal cobrada por cada litro dos dois combustíveis.

A comparação é mais favorável no gasóleo, onde o peso dos impostos era menor em termos relativos face a outros países da UE. Se olharmos para os preços médios registados na primeira semana de janeiro, o gasóleo português tinha a oitava carga fiscal mais elevada (considerando a diferença entre os preços antes de impostos e preços finais reportados pelos Estados ao boletim da Comissão Europeia) e estava acima da média praticada pelos 27. Em maio, o peso dos impostos no diesel português era o 15º mais alto, três países abaixo da média da UE. E, facto inédito, estava inferior ao verificado em Espanha.

Na gasolina, Portugal tinha a sétima carga fiscal mais elevada da União Europeia em janeiro, ao passo que agora tem a nona, estando um pouco abaixo da média praticada nos 27. Na gasolina, Espanha continua a ter uma taxa mais reduzida.

Estes resultados surgem num contexto em que há outros estados-membros a baixaram também a carga fiscal sobre os combustíveis para compensar os consumidores da forte subida dos preços que vem já do final do ano passado, mas que se agravou com a guerra na Ucrânia. As reduções de impostos foram anunciadas como extraordinárias e temporárias — no caso português vai vigorar em maio e junho — e ainda não se sabe como vão os governos gerir o que ameaça ser mais do que um aumento transitório dos preços.

Por outro lado, nem todas as medidas de compensação de preços se focaram na descida dos impostos indiretos sobre os combustíveis, que são tradicionalmente um dos produtos mais taxados na União Europeia.

Por exemplo, Espanha avançou com um desconto de 20 cêntimos sobre o preço final, dos quais 15 cêntimos são financiados pelo Estado, enquanto os restantes 5 cêntimos são suportados pelas empresas refinadoras. Em causa está uma subsidiação pública ao preço ao invés de uma redução do imposto petrolífero, que do outro lado da fronteira já se encontra encostado (na gasolina) ao limite mínimo permitido pela Comissão Europeia.

Os combustíveis continuam mais baratos em Espanha, três cêntimos por litro no gasóleo e 4 cêntimos por litro na gasolina, de acordo com os preços médios reportados no último boletim europeu. No entanto, este preço médio não incluirá o desconto assegurado pelo Estado espanhol que se aplica em cima do preço final. Foi aliás o que aconteceu com a política portuguesa adotada até abril, através da qual era feito um reembolso de 5 euros mensais, que passou de 20 euros por mês em março e abril, pago até dois dias depois do consumo feito numa estação de serviço aos aderentes ao programa Autovoucher.

A diferença é que o programa nacional não permitia descontos a não residentes, porque é necessário um número de contribuinte nacional, enquanto os descontos espanhóis atraíram ainda mais condutores portugueses, mesmo depois da descida acentuada do imposto aplicada cá no início de maio.

Impostos passam a ser menos de metade do preço final

Outra novidade nas análises ao preço dos combustíveis em Portugal é a conclusão de que os impostos passaram a representar menos de metade do preço final. A percentagem da carga fiscal caiu para 38% no gasóleo e para 46% na gasolina. Ainda que esta evolução possa ser vista como uma notícia positiva, também quer dizer que a margem de manobra do Estado para intervir nos preços fica mais reduzida.

As comparações deste artigo têm por base os preços médios relativos a segunda-feira da semana passada. Este foi o dia em que entrou em vigor a descida do imposto petrolífero, cuja dimensão e falta de rapidez foi atacada por políticos e comentadores, suscitando dúvidas sobre a apropriação indevida de margens por parte das empresas.

Quanto menos carga fiscal há nos combustíveis, maior é a componente determinada pelo mercado. Ainda que as petrolíferas argumentem que a fatia que corresponde às suas margens de lucro é muito reduzida, já não podem usar o argumento do passado de que mais de metade do que os consumidores pagam vai parar aos cofres do Estado sob a forma de imposto. Pelo menos nas próximas semanas.

As estatísticas disponíveis da semana passada sugerem que o único problema dos preços altos em Portugal não são os impostos. Mesmo depois de o ISP ser reduzido, o preço final dos combustíveis estava acima da média da União Europeia a 27. A gasolina era a oitava mais alta. O gasóleo era o 10º mais caro.

No início desta semana, uma parte da diminuição do imposto foi comida pela subida do preço antes de impostos — provocada sobretudo pela desvalorização do euro face ao dólar. Para atenuar um agravamento previsto de mais de 7 cêntimos por litro na gasolina, o Governo reduziu novamente o ISP deste combustível em 2 cêntimos e em 1,2 cêntimos o do gasóleo. Estas baixas do imposto, para contrariar os ganhos que o Estado está a ter no IVA, ainda não estão refletidas nas comparações internacionais europeias. Mas conseguiram travar o impacto das subidas. A gasolina subiu em média 4,2 cêntimos por litro, o diesel menos de um cêntimo.