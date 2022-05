Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Apple vai descontinuar o último dos seus iPod, o iPod Touch, o modelo mais recente e que foi lançado em 2019. A gigante tecnológica anunciou esta terça-feira em comunicado que o aparelho que ajudou a revolucionar a indústria musical vai continuar a ser vendido enquanto ainda existir em stock.

“A música sempre fez parte do nosso núcleo na Apple e levá-la a centenas de milhões de utilizadores da maneira como o iPod fez, impactou mais do que apenas a indústria da música — também redefiniu a forma como a música é descoberta, ouvida e compartilhada”, disse Greg Joswiak, vice-presidente de marketing da empresa, que é citado na nota.

A Apple fez questão de mencionar a trajetória que diz ser de sucesso do produto, que, “desde a sua introdução [no mercado] há mais de 20 anos, cativou utilizadores de todo o mundo que adoram a capacidade de levar as músicas como eles para qualquer lugar”. A empresa garante ainda que o “espírito” do iPod continuará “vivo” nos seus produtos — “do iPhone ao Apple Watch ao HomePod mini e Mac, iPad e Apple TV”.

“Com o iPod, ouvir música nunca mais será igual”, disse Steve Jobs no lançamento do primeiro iPod em outubro de 2001. O iPod original da gigante tecnológica foi o primeiro leitor MP3 a entregar 1.000 músicas num dispositivo compacto e portátil.

O primeiro iPod, que foi anunciado em 2001, pouco mais de um mês após os ataques terroristas de 11 de setembro, foi considerado, segundo escreve a Cnet, um grande risco pela Apple, numa altura em que a empresa lutava para recuperar o equilíbrio financeiros depois de quase ter falido uns anos antes. O seu desaparecimento marca o fim de uma era, em que foi alterada a forma como as pessoas ouvem música. Nos últimos anos, o iPod já não conseguia competir com as plataformas de streaming, como a Apple Music, o iTunes ou até o Spotify.

A Apple referiu no comunicado que vai continuar a vender o iPod Touch no seu site e nas suas lojas até ficar sem stock. A empresa oferece o dispositivo em modelos de 32, 128 e 256 GB (gigabytes) e em seis cores, incluindo prata, rosa, azul e dourado, refere o site CNet. Cada aparelho destes para ouvir música custa 199 dólares.