O defesa uruguaio Ronald Araújo saiu esta terça-feira de ambulância depois de um choque com o seu colega de equipa Gavi, do FC Barcelona, em jogo da 36.ª jornada da Liga espanhola de futebol frente ao Celta de Vigo.

O FC Barcelona já informou que o central sofreu uma concussão e foi transportado para uma unidade hospitalar para fazer mais exames.

Numa bola aérea, o atleta de 23 anos acertou na cabeça do seu jovem companheiro, regressando ao eixo da defesa cambaleando e com expressões faciais de sofrimento, antes de cair ao chão, num momento em que o marcador registava 3-1.

Depois de vários minutos a ser assistido em campo, acabaria por ser substituído pelo francês Clement Lenglet, aos 68 minutos.

????NEW: Uruguayan international and Barcelona defender Ronald Araujo ???????????????? is taken away in an ambulance after clashing heads with Gavi, his Barcelona teammate. Hopefully he is alright ♥️????.#Barcelona #BarcaCelta pic.twitter.com/OttEMh762D

