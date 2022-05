De expoente pop a obra de arte mais valiosa do século XX: como Andy Warhol (re)criou Marilyn Monroe

Warhol pegava na técnica que iria implementar a todos os produtos de consumo para os tornar ainda mais consumíveis, multiplicando-os em séries serigráficas onde as cores marcariam a diferença. Assim, se nesta obra Marilyn aparece em fundo azul com o rosto pintado de cor-de-rosa, cabelo amarelo e lábios vermelhos, noutras o seu rosto aparece a vermelho e o fundo também vai mudando a tonalidade, note-se que as cores são as primárias e que são fortes. A “receita” usada pelo pai da Pop Art é “precisa e trabalhosa”, dizem, e contém o segredo do sucesso: a repetição do chavão simples, conciso e atrativo que define todo e qualquer mecanismo publicitário que se preze. Além disso, tem a unicidade do artista não mais ter recorrido a essa técnica depois de acabar a série.

A fotografia de Marilyn Monroe, que está na base da pintura de Andy Warhol, ou, se quisermos, da coloração da mesma, foi utilizada na promoção do filme “Niagara”, de 1953. Tirada por Henry Hathaway, já era uma imagem difundida e já se colara à figura da atriz, mas depois de Warhol a colorir passou a fazer parte da história da história da arte. E, ao mesmo tempo, a sua reprodução fácil em todo o tipo de materiais de merchandising, anos depois, fez da pintura original um exemplo banal de trabalhar tudo o que pertence ao campo visual mais impactante para a retina. A cor, ou as cores, de Warhol pertencem a um movimento preciso da arte e foram partilhadas por nomes tão distintos como Richard Hamilton, Roy Lichtenstein ou mesmo Keith Haring vinte anos depois. A sua utilização de forma saturada em cima das fotografias, contudo, dá à figura retratada uma dimensão plástica e material acima de qualquer sensação de vida. Transformadas em estereótipos, todas as imagens destas séries das celebridades se assemelham entre si e se caracterizam em uníssono como modelos impessoais e, de certa forma, imunes ao sentimento. Surgem vazios de estado de espírito, ou assumem o estado de espírito que o espectador lhe quiser dar em determinado momento.

Marilyn sorri, com um sorriso impenetrável, melancólico talvez, distante certamente. E não é preciso fazer um esforço grande para nos lembrarmos, na história da arte, do maior ícone de que há memória no que diz respeito ao retrato. Tem razão, leitor, falamos da “Mona Lisa”, de Leonardo Da Vinci. As semelhanças, salvo seja, são flagrantes no que concerne esse sorriso discreto, e aquele olhar apartado, alheado, sem rumo. Não é por acaso. Precisamente um ano antes de pintar esta valiosa “Shot Sage Blue Marilyn”, mais concretamente em fevereiro de 1963, Andy Warhol visitou por várias vezes a célebre Gioconda no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, onde o quadro do Louvre parisiense esteve exposto durante todo o mês. Já nessa altura, o artista natural de Pittsburgh tinha feito algumas trabalhos com a imagem (a que voltaria um ano antes de morrer, em 1986), e como consequência, desvirtuava a herança artística do mestre do Renascimento, e, ao mesmo tempo, usava a popularidade da imagem original para marcar posição no campo da contemporaneidade de então.