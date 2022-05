O governador da Florida, Ron DeSantis, assinou, esta segunda-feira, um projeto de lei que estabelece o dia 7 de novembro como o Dia das Vítimas do Comunismo. A legislação define ainda que os alunos passem a estudar sobre a ideologia comunista e nomes como Estaline e Fidel Castro. A Revolução Russa é celebrada igualmente nesta data.

Os professores das escolas públicas da região, situada no extremo sudeste dos EUA, vão dedicar 45 minutos das aulas para instruir os alunos sobre o “Dia das Vítimas do Comunismo”, segundo o diário norte-americano Miami Herald. Os estudantes vão passar a ter lições sobre os líderes comunistas e a forma como as pessoas sofreram “nas mãos” desse regime, durante o ano letivo de 2023-2024.

Ron DeSantis assinou o Projeto de Lei 395 na Torre da Liberdade, em Miami, local para o qual fugiram refugiados cubanos na década de 1960.

O governador partilhou na rede social Twitter um vídeo com o objetivo de demonstrar aquilo que considera ser “a destruição que o comunismo causou em todo o mundo”.

Today, I established November 7th as Victims of Communism Day to honor those who have suffered under communism and remind people of the destruction communism has caused worldwide, including a death toll exceeding 100 million.

In Florida, we will tell the truth about communism. pic.twitter.com/Ojlao8f46t

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 9, 2022