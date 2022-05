Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chama-se Francisco Mendonça Narciso e deverá ser o novo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Será este o nome que a procuradora-geral Lucília Gago levará à reunião plenária do Conselho Superior do Ministério Público marcada para esta quarta-feira para ser votado pelos membros do órgão do gestão do Ministério Público.

Francisco Narciso encontra-se atualmente colocado nos serviços de inspeção do Ministério Público e já tinha sido falado nos bastidores para liderar a Procuradoria Regional de Coimbra.

Promovido a procurador-geral adjunto em 2021, teve passagens como coordenador pelo Ministério Público de Faro e como procurador da República no Departamento de Investigação e Ação Penal de Setúbal. Narciso foi ainda diretor de estágios do Ministério Público para o distrito judicial de Setúbal.

Resta saber quando Francisco Narciso tomará posse, visto que o procurador-geral adjunto Albano Pinto se irá jubilar este mês de maio mas mostrou disponibilidade para ficar até ao dia 15 de julho.

O Observador questionou a Procuradoria-Geral da República mas ainda não obteve resposta até ao momento.