Os economistas do ISEG reviram esta terça-feira em alta o crescimento económico para 2022 para entre 6% e 7,2%, após o crescimento acima do previsto do Produto Interno Bruto (PIB) registado no primeiro trimestre.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou, a 29 de abril, que o crescimento do PIB no primeiro trimestre foi de 11,9% face ao mesmo trimestre de 2021 e 2,6% face ao trimestre anterior.

Segundo a Síntese de Conjuntura do ISEG, divulgada esta terça-feira, tal “configura uma retoma robusta das atividades mais condicionadas pela pandemia, nomeadamente do setor dos serviços e da procura externa turística“.

Assim, consideram os economistas da instituição universitária que, apesar da guerra na Ucrânia e do agravamento da inflação, há “condições para [o crescimento económico] prosseguir nos próximos trimestres, ainda que a ritmos sucessivamente mais moderados”, estimando que a evolução do PIB se situe entre 6% e 7,2% este ano.

“Atendendo ao crescimento registado no primeiro trimestre e à evolução mais provável para os próximos trimestres, a previsão para o crescimento da economia portuguesa em 2022 é revista para o intervalo de 6% a 7,2%, tendo esta previsão subjacente”, afirmam os economistas do ISEG, que baseiam as suas perspetivas na “não deterioração da situação geopolítica ou das suas consequências económicas para a UE”.

A anterior previsão de crescimento para a economia portuguesa, divulgada em abril, previa que o PIB avançasse entre 4,2% e 5% este ano, ainda assim ultrapassando os níveis de 2019.