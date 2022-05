As autoridades de Macau anunciaram esta terça-feira a suspensão das aulas no ensino não superior na quarta-feira devido ao mau tempo.

As fortes chuvas previstas para o território podem “ter um impacto significativo na segurança dos alunos”, razão pela qual “a Direção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) anuncia a suspensão das aulas (…) em todos os níveis de ensino não superior“, indicou em comunicado.

Já as instituições de ensino superior “tratarão a situação de acordo com as respetivas disposições”, acrescentou na mesma nota.

Por outro lado, a DSEDJ alertou que “as escolas devem tomar as necessárias medidas preventivas com antecedência, incluindo a instalação de barreiras contra inundações, a verificação da segurança dos edifícios e das instalações escolares, a remoção dos equipamentos e a atenção às condições do sistema elétrico, no sentido de se prevenirem contra as inundações”.

Esta terça-feira as autoridades de Macau já tinham pedido a adoção de medidas preventivas aos responsáveis pelos edifícios históricos localizados nas zonas baixas da cidade, face às previsões de mau tempo para esta semana, após o alerta da Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de que “a partir do meio da semana, na costa meridional da China, poderá ocorrer a chuva intensa mais forte deste ano“.

As autoridades, que na segunda-feira da passada semana registaram o dia mais frio em maio desde 1952, sublinharam que o “aquecimento global tem conduzido a condições meteorológicas extremas mais frequentes do que antes, e Macau teve no ano passado, três registos extremos”.

No ano passado, o território registou 35 tempestades e uma temperatura média de 23,5º Celsius, no segundo ano mais quente desde 1952.