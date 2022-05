Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mike Tyson não será alvo de qualquer acusação relativamente ao incidente ocorrido a bordo de um avião no passado dia 21 de abril. O antigo pugilista esmurrou repetidamente o passageiro de um avião que voava consigo de São Francisco para a Florida.

O procurador geral do condado de San Mateo, na Califórnia, decidiu não abrir nenhum processo contra a lenda do boxe depois de ver vários vídeos gravados por testemunhas.

Revimos os relatórios da polícia (…) e vimos os vários vídeos feitos por outras pessoas que se encontravam no avião e que foram recolhidos pelas autoridades”, explicou procurador Steve Wagstaffe. “A nossa decisão é que não apresentaremos quaisquer queixas contra Mike Tyson com base nas circunstâncias que envolveram as confrontações.”

This guy wins the award for most annoying passenger on a flight for Mike Tyson to do this! ????pic.twitter.com/UA4RiYMzXW — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 21, 2022

Segundo o procurador, citado pela ESPN, pesaram na decisão o comportamento da vítima que levou ao incidente, as interações entre pugilista e vítima, assim como o pedido de ambos para que não fossem apresentadas queixas.

No dia 21 de abril, Mike Tyson foi filmado a esmurrar um passageiro num avião que descolaria de São Francisco. O passageiro, “demasiado entusiasmado”, terá falado ao ouvido do pugilista e “provocado” Mike Tyson, tendo o pugilista pedido-lhe que se acalmasse. Ao não corresponder à solicitação, a vítima acabou por ser agredida violentamente pela lenda do boxe, tendo ficado mesmo a sangrar.