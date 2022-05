O ex-presidente da distrital de Braga do PSD e atual eurodeputado José Manuel Fernandes manifestou nesta terça apoio a Luís Montenegro na candidatura à liderança, dizendo que o partido precisa de um líder com “força política” e capacidade de resistência.

“Apoio Luís Montenegro, considero que o PSD precisa de um líder com força política, que crie empatia com os militantes e, sobretudo, com os portugueses“, afirmou o atual chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu, em declarações à Lusa.

José Manuel Fernandes recordou que “o caminho vai ser longo” até às próximas eleições legislativas — previsivelmente, daqui a quatro anos — e defendeu que o partido deve escolher alguém “que seja uma segurança e tenha já demonstrado resistência e resiliência em todo o seu percurso e ação política”.

“Considero que quem cumpre estes requisitos é o dr. Luís Montenegro e por isso o apoio”, justificou.

Nas eleições diretas de janeiro de 2020, o eurodeputado tinha apoiado o ainda presidente do PSD Rui Rio precisamente contra o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e, na última disputa interna em novembro do ano passado, ficou ao lado do eurodeputado Paulo Rangel contra Rio.

Neste momento, José Manuel Fernandes considera que Montenegro “é a melhor opção para Portugal e para os militantes do PSD”.

“É preciso uma oposição forte e para isso é necessário um líder que tenha força política, competência, experiência no combate político e que, em simultâneo, crie empatia com os portugueses. E, como o percurso vai ser longo, será também necessária resistência e resiliência política”, reiterou.

José Manuel Fernandes presidiu durante seis anos à poderosa distrital de Braga do PSD — neste momento é a segunda com mais militantes em condições de votar nas diretas de 28 de maio, atrás do Porto — até 2020 e foi presidente da Câmara Municipal de Vilaverde entre 1997 e 2009.

O atual presidente da distrital de Braga, Paulo Cunha, também já manifestou o seu apoio, a título pessoal, a Luís Montenegro.

As eleições diretas no PSD realizam-se em 28 de maio e são candidatos anunciados à sucessão de Rui Rio o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o antigo vice-presidente Jorge Moreira da Silva.