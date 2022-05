O retrato icónico de Marilyn Monroe, do não menos icónico pintor Andy Warhol, foi vendido em leilão por 195 milhões de dólares, cerca de 184 milhões de euros, tornando-se assim na peça do século XX mais cara de sempre.

Antes do começo do evento, em Nova Iorque, a leiloeira Christie’s escrevia, citada pela BBC, que a pintura é “uma das imagens mais raras e transcendentais que existem”.

Com uma estimativa inicial de 200 milhões de dólares, o quadro “Shot Sage Blue Marilyn”, foi licitado em menos de quatro minutos por um comprador anónimo, que segundo a Bloomberg terá sido o negociante de arte Larry Gagosian.

Andy Warhol pintou quatro quadros depois da morte da atriz, em 1962, que ficaram conhecidas como as “Shot Marilyns”, todas do mesmo tamanho, e com fundos de cores diferentes.

O recorde atingido pelo quadro de Warhol, de 1964, foi anunciado pela Christie’s através de uma publicação no Instagram.

Em comunicado, Alex Rotter, especialista da leiloeira, afirmou que esta “é uma grande conquista e um testamento à força, energia e entusiasmo generalizado do mercado da arte atualmente”.

Para o especialista, a pintura de Marilyn é o auge absoluto do pop americano e da promessa do sonho americano, ao reunir simultaneamente “otimismo, fragilidade, celebridade e iconografia”.

A pintura de Warhol ultrapassou o anterior recorde do século XX, detido por Pablo Picasso (1881-1973), com a obra “Les Femmes d’Alger (versão 0)”, que chegou a 179,4 milhões de dólares (169,7 milhões de euros), em 2015.

Também estabeleceu um novo recorde de pintura mais cara de sempre de um pintor norte-americano, anteriormente detido pelo quadro “Sem título” de Jean-Michael Basquiat, leiloado na Sotheby por quase 100 milhões de euros, em 2017.

O recorde absoluto, para lá do século XX, em leilão permanece o de “Salvator Mundi”, atribuído, com alguma disputa, a Leonardo da Vinci, vendido por 450,3 milhões de dólares (426 milhões de euros), em 2017.

A venda, na noite de segunda-feira, marcou o início da temporada de leilões em Nova Iorque, que começou a regressar à normalidade, após dois anos da pandemia de Covid-19. Os eventos da Christie’s são reconhecidos como um símbolo da saúde do mercado de arte e de luxo.

O leilão da coleção de Thomas e Doris Ammann incluiu 36 lotes e alcançou um valor total de 317,8 milhões de dólares, 300,8 milhões de euros. Prossegue no dia 13, com as receitas a reverterem na íntegra para serviços médicos e educativos para crianças.