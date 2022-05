Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os governadores das regiões de Tomsk, Saratov, Kirov e Mari El, na Rússia, anunciaram, esta terça-feira, a sua demissão do cargo. Também o líder da região de Ryazan disse que não se voltará a candidatar nas próximas eleições regionais, que estão marcadas para setembro.

Segundo a Reuters, as sanções económicas aplicadas à Rússia pelo Ocidente estiveram na origem das demissões. Os governadores regionais russos estão politicamente dependentes do Kremlin, sendo que estas regiões foram aquelas em que o partido de Vladimir Putin, a Rússia Unida, obteve um pior resultado nas eleições parlamentares do ano passado.

Na Rússia, os governadores que reúnem grande popularidade costumam sair do cargo na primavera, explica a Reuters. Ilya Grashchenkov, chefe do think tank do Desenvolvimento de Políticas Regionais com sede em Moscovo, justificou a saída do governadores com as sanções e com as projeções económicas menos favoráveis para a Rússia devido às sanções do Ocidente.

“Há uma necessidade de reconstruir a economia, especialmente nas regiões em que a influência económica do Ocidente é mais significativa”, explica Ilya Grashchenkov, que preconiza que estes governadores sejam substituídos por pessoas mais jovens.