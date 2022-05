Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Volodymyr Zelensky discursou por videoconferência, esta terça-feira, para o Parlamento da Eslováquia, onde defendeu que a Rússia está a tentar usar o seu gás para que “todo o continente europeu” lhe seja “obediente”. O líder da Ucrânia pediu ainda à Eslováquia que seja um canal alternativo para a exportação dos produtos ucranianos.

“A Rússia está a tentar usar o gás agora para que todo o continente europeu lhe seja obediente. A Ucrânia cometeu erros através dos quais os nossos amigos podem aprender. A energia russa não é apenas uma commodity [bens ou produtos primários]. Devia mesmo ser abandonada, especialmente o petróleo, porque é mesmo uma questão de liberdade”, disse.

Zelensky falou ainda sobre o novo pacote de sanções que a Comissão Europeia está a preparar contra a Rússia e que, se aprovado, dá à Eslováquia mais tempo (um ano) para proibir as importações de petróleo russo. O Presidente ucraniano reconhece que o novo pacote será um “desafio” para a Eslováquia, mas avisa o país para que deixe de ser dependente da Rússia. É que Zelensky defende que Moscovo tentou tornar a Ucrânia dependente do seu gás, o que pôs em causa a soberania do país.

Da mesma forma, acusa Putin de querer destruir as economias europeia e ucraniana e pede que sejam encontrados canais alternativos para exportar os produtos do país que lidera, nomeadamente através da Eslováquia. “A prioridade é estabelecer rotas alternativas para as nossas exportações, em particular através do território da Eslováquia”, pediu.

O chefe de Estado ucraniano voltou a falar sobre os crimes de guerra e apontou os “milhares de crimes perpetrados pelos ocupantes russos, contra civis, foram registados na região de Kiev. Assassinatos, tortura, raptos, roubos”. O Presidente da Ucrânia também voltou a pedir mais apoio militar a nível do armamento e mais sanções.