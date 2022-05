Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O antigo Presidente das Honduras, Juan Orlando Hernández, declarou-se esta terça-feira inocente relativamente a acusações de tráfico de droga e posse de armas que enfrenta num tribunal de Nova Iorque. O seu advogado prometeu chamar como testemunhas três Presidentes dos Estados Unidos da América: Biden, Trump e Obama.

Chefe de Estado efetivo entre 2014 e janeiro deste ano, Juan Orlando Hernández foi extraditado para os EUA no mês passado e está acusado de receber milhões de euros de traficantes de droga em troca de proteção contra possíveis detenções. Os procuradores norte-americanos acusam o antigo líder de utilizar este dinheiro para financiar as suas campanhas políticas, conta o The Guardian.

Raymond Colón, advogado do antigo Presidente hondurenho, confessou estar a planear incluir Joe Biden, Barack Obama e Donald Trump como testemunhs de defesa de Juan Hernández, o primeiro líder das Honduras a concordar com a extradição de traficantes de droga do país para os EUA.

Porque não? Biden pode estar ocupado a governar o país, mas não consigo pensar em nada que Trump esteja a fazer que seja importante e sei que o senhor Obama está reformado, portanto…”, afirmou o advogado de Juan Hernández.

Além dos líderes norte-americanos, Raymond Colón planeia ainda chamar como testemunha o traficante de droga Joaquín “El Chapo” Guzmán, que se encontra nos EUA a cumprir uma pena de prisão perpétua.

O antigo Presidente das Honduras negou todas as acusações e assegurou ser um opositor dos cartéis de droga. Juan Hernández disse ainda que as acusações são atos de difamação dos traficantes de droga numa tentativa de terem as suas penas reduzidas.