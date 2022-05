A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um pacote de 40 mil milhões de dólares, 38 mil milhões de euros, para a Ucrânia, reforçando o apoio a Kiev como pedido pelo Presidente Joe Biden.

O texto aprovado, na terça-feira à noite, inclui uma componente económica e humanitária, mas também armas e munições.

“Com este programa de ajuda, os Estados Unidos enviam um sinal ao mundo da nossa determinação inabalável de apoiar o corajoso povo da Ucrânia até à vitória” sobre Moscovo, sublinhou a presidente da câmara baixa do Congresso, a Democrata Nancy Pelosi, algumas horas antes da votação.

A proposta segue para votação no Senado, câmara alta do Congresso norte-americano, antes de ser promulgada pelo Presidente Biden.

O pacote inclui seis mil milhões de dólares (5,7 mil milhões de euros) para a aquisição de veículos blindados e o reforço da defesa antiaérea ucraniana, numa altura em que os combates continuam no leste e no sul do país.

Cerca de nove mil milhões de dólares (8,5 mil milhões de euros) vão ser atribuídos para garantir, entre outros, “a continuidade das instituições democráticas ucranianas”, e para fins humanitários.

Biden tem pedido, há várias semanas, uma enorme extensão do orçamento de 33 mil milhões de dólares (31 mil milhões de euros) para a Ucrânia, depois de o Congresso ter já aprovado quase 14 mil milhões de dólares (13 mil milhões de euros), em meados de março.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou a morte de mais de três mil civis e a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os dados mais recentes da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.