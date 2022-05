Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O caso dos refugiados ucranianos recebidos por russos pró-Putin no município de Setúbal chegou à imprensa internacional, incluindo à Ucrânia — pelo menos cinco jornais ucranianos citaram a notícia da agência Reuters, publicada esta terça-feira.

“Em Portugal, russos recolheram informação sobre refugiados ucranianos”, escreveu o Vesti no título 2 fotos

“Portugal está a investigar a transferência de informação sobre refugiados ucranianos para a Rússia”, escreveu o jornal Ukrayinska Pravda no título do artigo, explicando que as autoridades portuguesas fizeram buscas nos edifícios do município de Setúbal e da Associação dos Emigrantes de Leste. E o jornal Suspline, que apresenta um título semelhante, acrescentou que foram apreendidos documentos relacionados com o caso.

A notícia foi ainda publicada por outros órgãos de comunicação, como o Vesti, o portal LB e a agência de notícias RBC. “Em Portugal, russos recolheram informação sobre refugiados ucranianos”, escreveu o Vesti.

Na restante imprensa internacional, o diário espanhol El País destacou a história, acrescentando as críticas feitas ao PCP pela oposição.