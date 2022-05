Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio num prédio em Loures, confirmou o Observador junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. As vítimas, que ficaram feridas por inalação de fumo, foram assistidas no local e estão estáveis, assegurou fonte do CDOS.

O incêndio atingiu um apartamento na Rua Almeida Garret, em Santo António dos Cavaleiros. O alerta foi dado às 16h26 desta quarta-feira. No local estiveram nove viaturas de combate ao fogo e 24 operacionais. O incêndio foi extinto cerca de duas horas depois, às 18h24.

Segundo o CDOS de Lisboa, ainda não se sabe o que esteve na origem do incêndio, mas o caso está a ser investigado pelas autoridades.