Com o novo Presidente já aos comandos, os cidadãos na Coreia do Sul podem perder um ano de idade

O novo presidente da Coreia do Sul tomou posse esta terça-feira e tem já uma agenda bem definida. Fora o “plano ousado que fortalecerá muito a economia da Coreia do Norte e melhorará a qualidade de vida do seu povo” em troca da desnuclearização, Yoon Suk-yeol pretende analisar a alteração do sistema de contagem de idade em vigor no país.

As emendas à lei irão abolir o conceito tradicional de “idade coreana”, que estabelece que um bebé tem logo um ano de idade à nascença e que o “aniversário” não coincide com a data de nascimento — no dia de Ano Novo, toda a população fica mais velha. Isto significa que um bebé que nasce, por exemplo, a 17 de dezembro completa dois anos passadas poucas semanas.

A BBC ilustra a diferença entre a realidade da Coreia do Sul e o resto do mundo com o caso do cantor Kim Tae-hyung, também conhecido como V, da banda de k-pop BTS, que nasceu a 30 de dezembro de 1995. Segundo o método sul-coreano, a estrela tem 28 anos, mas se vivesse em Portugal ainda teria 26 anos.