Em 1958/59, a Juventus ganhou ao Inter Milão. Em 1964/65, a Juventus voltou a ganhar ao Inter Milão. Em 2021/22, o Inter Milão só queria ganhar à Juventus na final da Taça de Itália e vingar as gerações dos anos 50 e 60 — e conseguiu. Os nerazzuri venceram os bianconeri no Olímpico de Roma e conquistaram pela oitava vez o segundo troféu mais importante do futebol italiano, algo que não alcançavam desde 2011, há mais de uma década.

Ainda assim, as equipas partiram de posições diferentes para a final desta quarta-feira. Para a Juventus, a conquista da Taça poderia ser a única salvação de uma temporada em que o Scudetto quase nunca esteve no horizonte, onde a saída da Liga dos Campeões apareceu logo nos oitavos de final e onde até a Supertaça fugiu; para o Inter Milão, a conquista da Taça poderia ser o boost de motivação necessário para uma reta final de Serie A que ainda conta com uma corrida pelo título contra o AC Milan e para uma época que já leva a tal Supertaça no palmarés.

Na antevisão da partida, para além de reconhecer a temporada abaixo das expectativas, Massimiliano Allegri explicou que o único objetivo era levantar o troféu. “O nosso objetivo é ganhar a Taça amanhã. Será uma ocasião maravilhosa, é um jogo contra uma equipa difícil de enfrentar. Precisamos de mostrar paciência e lucidez e, acima de tudo, jogar bem. Ainda não levantámos nenhum troféu este ano e queremos terminar a temporada da melhor forma possível”, disse o treinador da Juventus. Já Simone Inzaghi, por outro lado, lembrou que uma final é sempre um jogo muito particular.

“Já estamos muito orgulhosos só por estarmos aqui, num jogo tão importante. Não acho que existam receitas especiais para ganhar finais. Precisamos de correr muito, de estar determinados e concentrados. Teremos de dar 120% para levantar o nosso segundo troféu da temporada. Tem sido uma época brilhante, já é o 50.º jogo. Temos jogado um futebol maravilhoso ao longo de sete ou oito meses”, defendeu o técnico italiano.

Ora, assim, com as habituais mexidas nos onzes iniciais das duas equipas, Mattia Perin era titular na baliza da Juventus, com Chiellini a surgir no centro da defesa e Dybala a aparecer no ataque ao lado de Vlahovic. No Inter Milão, Çalhanoğlu, Brozovic e Barella formavam o trio criativo de todo o conjunto. Em Roma, o jogo arrancou praticamente com um golo: logo nos instantes iniciais, através de um movimento da esquerda para dentro, Barella tirou um remate em jeito perfeito que só parou no fundo da baliza de Perin (6′).

O Inter Milão teve o domínio total da partida durante os 20 minutos iniciais, até porque a Juventus ia demonstrando pouca ou nenhuma inspiração ofensiva, mas a equipa de Allegri começou a reagir ainda antes da meia-hora e poderia ter empatado em diversas ocasiões. Handanovic defendeu um remate de Dybala (23′), evitou o golo de Vlahovic com uma enorme defesa (24′), viu De Ligt cabecear por cima (30′) e Dybala voltar a tentar com um pontapé ao lado (31′). Pelo meio, o Inter também poderia ter aumentado a vantagem, com Brozovic a atirar por cima (36′), mas a final da Taça de Itália foi mesmo para o intervalo com a margem mínima alcançada por Barella. Antes do fim da primeira parte, porém, Allegri começou a preparar o segundo tempo e tirou Danilo para colocar Morata.

Tal como tinha acontecido na primeira, a segunda parte também começou desde logo com um golo: desta feita, porém, da Juventus. Alex Sandro rematou de fora de área, a bola desviou em Morata e Handanovic ficou mal na fotografia, com o golo a ser atribuído ao lateral brasileiro (50′). Menos de dois minutos depois, a equipa de Massimiliano Allegri deu a volta à final da Taça de Itália. Num contra-ataque vertiginoso, Dybala soltou Vlahovic, o avançado começou por ver o guarda-redes defender o primeiro pontapé mas, na recarga, já não falhou o alvo (52′).

O Inter Milão reagiu e passou a jogar quase por inteiro no meio-campo adversário, acabando por chegar ao empate já nos últimos 10 minutos da partida. Lautaro Martínez foi carregado em falta na grande área por Bonucci, que entretanto tinha entrado para o lugar de Bernardeschi, e Çalhanoğlu converteu a grande penalidade (80′), atirando a final da Taça de Itália para o prolongamento.

Na meia-hora extra, voltou a ser uma grande penalidade a fazer a diferença. De Ligt fez falta sobre De Vrij na grande área da Juventus, o árbitro começou por nada assinalar mas, no recurso ao VAR, o penálti foi mesmo confirmado: e Perisic não falhou (99′). Allegri reagiu de forma imediata, ao tirar um desgastado Dybala para lançar Moise Kean, mas acabou por ser o Inter Milão a aumentar a vantagem e a fazer um autêntico xeque-mate com um enorme remate de pé esquerdo de Perisic, que bisou (102′). Na ressaca do golo do croata, depois de trocar palavras com o banco adversário, o treinador da Juventus acabou expulso.

Até ao fim, já nada aconteceu. O Inter Milão conseguiu finalmente vencer a Juventus na final da Taça de Itália à terceira tentativa e conquistou a segunda principal competição italiana pela primeira vez desde 2010/11, abrindo a porta a um de dois cenários: ou revalida o título e alcança a dobradinha ou termina a temporada com dois troféus e uma espécie de silver lining depois de ter perdido o Scudetto. Quanto à Juventus, para além de ter desperdiçado uma vantagem após a reviravolta na segunda parte, confirmou uma época sem qualquer vitória.