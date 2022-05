Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro das Finanças e a ministra dos Assuntos Parlamentares reúnem-se esta quarta-feira no Parlamento com os partidos “que mostraram disponibilidade negocial para debater o Orçamento do Estado para 2022”, de acordo com o Governo. Depois de seis anos a negociar à esquerda, o PS abre agora a porta destas negociações a dois elementos da direita, a Iniciativa Liberal e aos deputados do PSD-Madeira.

O PCP e o Bloco de Esquerda não estarão nas reuniões agendadas para a tarde. Quanto a parceiros dos últimos anos, apenas os deputados únicos de PAN e Livre vão sentar-se à mesa com Ana Catarina Mendes e Fernando Medina em reuniões que o Governo prevê serem curtas, já que apenas meia hora separa os encontros com cada uma das delegações.

Nos últimos anos as negociações com PCP e BE eram, no entanto, mais intensas, prévias à própria aprovação na generalidade e com uma muito maior abertura do Governo PS para acolher propostas do que terá, naturalmente, com os partidos à direita.

O primeiro partido a ser recebido esta tarde é precisamente a Iniciativa Liberal que, no debate do Orçamento na generalidade, através da deputada Carla Castro apontou críticas a uma proposta “sem rasgo, sem ambição” que “falha aos jovens, aos funcionários públicos, aos pensionistas, às empresas, aos profissionais liberais”. Mas no final mostrou disponibilidade para mudar OE na especialidade: “Ainda vamos a tempo”.