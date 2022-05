A cidade marroquina de Marraquexe recebe esta quarta-feira uma reunião ministerial da Coligação Global para Derrotar o Estado Islâmico (EI), na qual participa o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

Criada em setembro de 2014, por iniciativa dos Estados Unidos, esta coligação é composta por 84 países, sendo que Portugal faz parte da meia centena de países fundadores.

Neste encontro à escala global, que será copresidido pelos responsáveis da política externa de Marrocos e dos Estados Unidos, estarão também presentes os chefes da diplomacia de cerca de duas dezenas de países europeus, nomeadamente Espanha, França, Itália, Grécia, Suécia ou Dinamarca.

Esta coligação tem como meta a derrota dos extremistas do EI em todas as suas frentes, seja no combate à globalidade das suas atividades ou através do desmantelamento dos seus grupos afiliados.

“Combater o financiamento do EI e a sua estrutura económica, prevenir o fluxo de combatentes terroristas estrangeiros ou combater a difusão da propaganda do grupo terrorista são, em suma, alguns dos objetivos destas reuniões regulares de alto-nível que juntam decisores políticos de todo o mundo”, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, num comunicado.

Pela primeira vez, esta reunião ministerial decorre no continente africano, zona geográfica onde se tem verificado um crescimento efetivo da atividade dos jihadistas.

Iraque, Síria ou Afeganistão são as outras regiões nas quais estará focada a intervenção dos decisores presentes no encontro em Marraquexe.