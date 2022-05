Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ministra espanhola da Economia recusou posar numa fotografia com os organizadores do Fórum de Líderes de Madrid por ser a única mulher. “Sinto muito”, afirmou Nadia Calviño após tomar a decisão.

Como se vê no vídeo do El Mundo partilhado no Twitter, Calviño chega a estar pronta para ser fotografada, mas, enquanto os homens estão a posicionar-se, apercebe-se que é a única mulher presente e, imediatamente, afastou-se das câmaras. O episódio aconteceu esta terça-feira à entrada do evento organizado pela Confederação Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE).

Momento en el que Nadia Calviño cumple su promesa y rechaza posar en la foto de familia de un foro al ser la única mujer https://t.co/xR8cOwvbu7 pic.twitter.com/LRXeg4TlnS — EL MUNDO (@elmundoes) May 10, 2022

Mais tarde, a também vice-primeira-ministra de Espanha concordou em tirar uma fotografia com o presidente da associação patronal CEIM, Miguel Garrido, o diretor do Fórum de Líderes de Madrid, Fernando Cueto, porque também estaria presente a secretária-geral da CEIM, Sara Molero. É a segunda foto à direita do post abaixo, partilhado por Calviño na sua conta de Twitter.

Un placer, participar en primera edición de @MadLeadersForum sobre liderazgo empresarial y directivo, impulsado por @_CEIM_, y compartir reflexiones sobre los retos actuales, las perspectivas económicas de España y el despliegue del #PlanDeRecuperación???????? #NextGenEU????????. #MLF2022 pic.twitter.com/D8tcZCbdjc — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) May 10, 2022

A número dois do governo de Pedro Sánchez garantiu, em fevereiro, que nunca mais aceitaria posar em fotografias ou participar em debates onde fosse a única mulher. “O risco que temos de perder o foco de um dos vetores da modernidade, de transformação e de progresso neste país desde que a democracia chegou é muito elevado. E há muitos eventos em que sou a única mulher porque sou a ministra”, justificou na altura, segundo o El País.

Até esta terça-feira nenhum compromisso público da ministra tinha obrigado a uma mudança no protocolo. Fontes do Ministério, que falaram ao El País, consideram que se tratou de um ato de “coerência” de Calviño e que teve como objetivo mostrar a lacuna de género que ainda persiste em alguns setores da sociedade.

Já no programa espanhol Todo es mentira, Miguel Garrido admitiu que “não esperava” aquela atitude da ministra da Economia. Questionado sobre a presença feminina no CEIM, Garrido destacou que das 10 vice-presidências, apenas duas são ocupadas por mulheres, mas minimizou a disparidade. “Aqui somos todos muito liberais (…) Sinceramente, não me parece um tema de grande importância”.

O Governo espanhol, coligação entre os socialistas do PSOE e Unidas Podemos, conta com 22 ministérios, sendo que 14 deles têm mulheres na tutela.