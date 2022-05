Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, disse esta quarta-feira que a Rússia não quer uma guerra na Europa. “Se estão preocupados com a perspetiva de uma guerra na Europa, não queremos isso de todo”, disse Lavrov, citado pela Reuters. O governante falava em Muscat, a capital de Omã, após uma reunião com o seu homólogo daquele país.

Contudo, Lavrov acusou os países do Ocidente de quererem ver a Rússia derrotada — colocando sobre o Ocidente a responsabilidade de uma eventual guerra.

Chamo a vossa atenção para o facto de o Ocidente estar constante e persistentemente a dizer que, nesta situação, é necessário derrotar a Rússia”, afirmou Lavrov.

“Tirem as vossas próprias conclusões”, acrescentou.

Na mesma conferência de imprensa em Muscat, o ministro Sergey Lavrov afirmou que Moscovo tem compradores suficientes para os seus combustíveis fósseis além do Ocidente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As declarações de Lavrov surgem numa altura em que o Ocidente continua a concertar esforços no sentido de diminuir a sua dependência da energia russa, aplicando embargos ao gás e ao petróleo importados da Rússia. “Deixemos o Ocidente pagar mais do que pagava habitualmente à Federação Russa, e deixemo-los explicar às suas populações porque é que se vão tornar mais pobres”, disse Lavrov.