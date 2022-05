Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de duas semanas após uma mediática fuga da prisão que envolveu uma história de amor com uma guarda-prisional, um recluso norte-americano regressou esta semana à cadeia depois de uma perseguição dramática que terminou com a rendição do suspeito e com o suicídio da agente que permitiu a fuga.

A história remonta ao dia 29 de abril, quando o recluso Casey White saiu da prisão do condado de Lauderdale, no estado do Alabama, acompanhado pela guarda-prisional Vicky White (que, apesar do apelido em comum, não era sua familiar), para uma suposta comparência em tribunal relacionada com o seu processo.

Mais tarde, viria a perceber-se que a tal comparência em tribunal tinha sido um pretexto inventado pela guarda-prisional para orquestrar a fuga de Casey White. De acordo com o The New York Times, Vicky White era a segunda figura da hierarquia interna da prisão, ocupando o cargo de diretora adjunta de correções, o que significava que era a ela que cabia a responsabilidade de organizar o transporte de presos para os tribunais quando necessário.

Casey White estava a cumprir uma pena de 75 anos de prisão por vários crimes cometidos em 2015, incluindo tiroteios e roubos de carros. Além disso, o homem estava a aguardar julgamento pelo esfaqueamento de uma mulher de 58 anos — depois de ter sido acusado do homicídio em 2020.

Na prisão, Casey e Vicky ter-se-ão apaixonado e os dois já manteriam uma relação há cerca de dois anos. Recentemente, Vicky White decidiu reformar-se — algo que foi considerado estranho pelas autoridades norte-americanas, uma vez que a agente apenas tinha 56 anos de idade e ainda não teria quaisquer benefícios associados à aposentação.

No seu último dia de trabalho, Vicky orquestrou a fuga, organizando uma suposta ida de Casey a tribunal a pretexto de uma diligência relacionada com o julgamento por homicídio que o homem ainda aguardava. Imagens de videovigilância da prisão mostram a guarda-prisional a levar o recluso, vestido com um fato-macaco laranja e algemado nos braços e pernas, para um carro da polícia.

O alerta foi dado mais tarde e as autoridades chegaram a oferecer até 10 mil dólares por informações que conduzissem à captura de Casey White.

A busca terminou esta semana a mais de 450 quilómetros de distância, em Evansville, no estado do Indiana, onde o carro onde os dois fugiam foi detetado por um agente da polícia estacionado junto a um motel. Quando os dois abandonaram o alojamento de carro, foram perseguidos pela polícia, numa operação que terminou numa colisão violenta. No momento em que percebeu que tinha sido capturada pelas autoridades, a guarda Vicky White suicidou-se com um tiro na cabeça, enquanto o recluso foragido optou por render-se à polícia.

Casey White regressou esta semana à prisão, com as autoridades a garantirem que será colocado sob medidas adicionais de vigilância que impeçam novas fugas.