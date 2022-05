Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Donald Trump pode ver revogado um caso de desacato contra o tribunal se revelar como eram retidos e destruídos documentos da Trump Organization. Mas tem de pagar 110 mil dólares em multas — o equivalente a cerca de 105 mil euros. Caso não queira colaborar com mais informações sobre os registos, não só este caso se vai arrastar, como os seus termos se vão aplicar com efeitos retroativos, avança a CNN.

As informações sobre os documentos da Trump Organization — que incluem os apontamentos em post-its e os registos em cinco caixas relacionadas com o ex-Presidente dos Estados Unidos encontradas num armazém — devem ser enviadas até 20 de maio, decidiu o juiz Arthur Engoron.

Em causa está o facto de o multimilionário não ter cumprido uma intimação de dezembro de 2021 para entregar documentos financeiros da organização, numa altura em que a procuradoria-geral dos Estados Unidos analisava a veracidade das informações que Donald Trump entregou a credores e seguradoras, por exemplo.

A decisão desta quarta-feira surge depois de audiência em que a equipa legal do Estado diz não ter visto quaisquer documentos com post-its. “E essa é uma das coisas estranhas, dado que as declarações serem um meio de Trump comunicar“, disse o advogado Andrew Ames. Alina Habba, advogada de Trump, respondeu que os post-its já foram entregues à procuradoria-geral.

“É um pouco cómico. Eu não tenho uma prática formal em post-its, o senhor juiz tem?“, disse a advogada enquanto segurava um bloco dos mesmos nas mãos. O juiz respondeu que não, mas que se podia criar uma nova prática: o “depoimento post-it”, classificou Arthur Engoron.