O projeto “ChiSolutions” venceu o prémio do concurso SUSTENTA UC, que representa a sua inscrição no European Innovation Award e o apoio financeiro e na implementação do negócio da Universidade de Coimbra (UC), foi nesta terça-feira anunciado.

“A nossa ideia consiste em, basicamente, utilizar cascas de camarão e, a partir delas, extrair a quitina e, depois, esta quitina vai ser utilizada para criar embalagens sustentáveis. A quitina é um biopolímero que é biocompatível e biossustentável e vai ser utilizada para criar estas embalagens que são boas, digamos assim, para o meio ambiente”, disse, no final da entrega dos prémios, um dos membros do projeto vencedor, João Lourenço.

A equipa dos autores da ideia integra ainda Inês Figueiredo, Maria Félix e Carolina Fernandes, todas estudantes na Universidade de Coimbra.

“Ganhar o prémio, para nós, foi algo inesperado. A nossa ideia surgiu de uma aula de bioempreendedorismo, uma cadeira que nós tivemos, no entanto, quisemos seguir com isto para a frente, porque a ideia parecia boa e interessante”, sublinhou.

A pró-reitora da UC para o Planeamento, Patrícia Pereira da Silva, na sessão de divulgação dos projetos distinguidos, deu nota de que, “pelo terceiro ano consecutivo”, a Universidade conseguiu “manter a liderança do “Times Highter Education Impact Rankings”, no que diz respeito ao “ranking” das universidades”, ocupando agora o 26.º lugar, assumindo-se como a instituição de ensino superior mais sustentável em Portugal.

“Da primeira vez que participámos só estavam cerca de 600 ou 700 universidades em termos mundiais”. Este ano já “ronda as 1.500 universidades e mantermo-nos na liderança nacional, num lugar de destaque cimeiro, atesta o nosso compromisso efetivo, com todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável“, acrescentou.

“É algo que só se faz devido ao trabalho de todos os intervenientes da Universidade de Coimbra e de todos os seus parceiros”, sublinhou, Patrícia Pereira da Silva.

Foram 14 os projetos candidatos ao concurso de ideias, tendo resultado em cinco ideias finalistas.

Dessas cinco ideias foram anunciados, no Convento São Francisco, em Coimbra, os três projetos vencedores.

O primeiro prémio foi atribuído ao “ChiSolutions”, o segundo distinguiu a “Green Olive” e o terceiro prémio foi entregue a “R8- The Cork Food Box”.

O segundo e o terceiro classificados vão ter como prémio a elaboração de um vídeo sobre a sua ideia e ainda vai ser assegurado todo o serviço de consultoria especializada em áreas pertinentes para os vencedores, tais como desenvolvimento de plano de negócios, apoio jurídico ou propriedade intelectual.

“Green Olive”, trata-se de uma ideia de negócio que pretende a valorização da cadeia de produção de azeite, com a valorização do resíduo desta indústria, convertendo o mesmo em fertilizante, através de um processo de compostagem, aproveitando ainda alguns químicos de forma sustentável.

Já a terceira ideia distinguida “R8- The Cork Food Box”, preconiza a criação de um conjunto de recipientes de diferentes dimensões, feitos de um compósito de cortiça e um biopolímero, que permite a substituição de materiais descartáveis e outros materiais plásticos para o transporte e consumo de comida e bebida.

O SUSTENTA UC é uma iniciativa que se realiza no âmbito do projeto “UI-CAN – Universidades como Interface para o Empreendedorismo”, que tem como propósito “promover o espírito empreendedor, mobilizando o conhecimento universitário para a criação de novas empresas que respondam aos desafios sociais, alinhando-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.