Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas, esta quinta-feira, na sequência de um acidente com quatro carros ao quilómetro 17 da A1, na zona de Alverca do Ribatejo, em Vila Franca de Xira, no sentido Norte-Sul.

O acidente foi “motivado por uma viatura em contramão”, revelou ao Observador o Major Póvoa, do Comando Geral da GNR. Desconhecem-se, para já, os motivos que levaram o veículo a estar em contramão.

Os dois mortos permanecem encarcerados nos veículos. O trânsito está cortado e não existem previsões para que a circulação seja retomada, uma vez que as autoridades trabalham para retirar as vítimas dos carros.

No local estão ainda 33 operacionais, apoiados por 12 viaturas. O alerta para a colisão foi dado às 20h00.