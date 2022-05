Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator e comediante norte-americano Andy Dick, de 56 anos, foi detido esta quarta-feira por suspeita de agressão sexual.

Ao The Hollywoood Reporter, um porta-voz do departamento de Xerifes do condado de Orange, na Califórnia, confirmou que as autoridades tinham detido Andy Dick no parque de caravanas do Parque Regional O’Neill, depois de um homem afirmar ter sido abusado sexualmente pelo comediante.

A vítima foi levada para um hospital para ser examinada a fim de confirmar a violação e as suas calças foram recolhidas pelas autoridades como prova.

De acordo com a TMZ, primeiro meio a avançar a notícia, Andy Dick vive no parque de caravanas, tal como um grupo de livestreamers que acabou por transmitir ao vivo a detenção do comediante.

Em 2018, Andy Dick tinha já sido acusado de agressão sexual por ter apalpado uma mulher que passara por si no passeio. A mulher afirmou ainda, na altura, que o comediante também lhe tinha dirigido comentários impróprios.