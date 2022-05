O apelo foi feito nas redes sociais e o militar criou uma conta de Twitter especificamente para pedir ajuda ao multimilionário Elon Musk. Serhiy Volyna, comandante da 36.ª Brigada de Fuzileiros Navais, pediu ajuda para tirar os ucranianos do complexo industrial de Azovstal — último reduto da resistência ucraniana em Mariupol, cidade tomada pelos russos.

“As pessoas dizem que vem de outro planeta para ensinar os outros a acreditar no impossível”, escreveu o militar no Twitter, empresa que Elon Musk está a tentar comprar. “Os nossos planetas estão próximos um do outro, pois moro onde é quase impossível sobreviver. Ajude-nos a sair de Azovstal para um país mediador. Se não for você, então quem?”

O militar pediu ainda a “todas as pessoas no planeta Terra” que o ajudassem a fazer chegar a mensagem a Musk. Até agora, o multimilionário não respondeu ao apelo.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.

— Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022