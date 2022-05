Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro, o casaco que se tornou a imagem de marca do Presidente da Ucrânia. Agora, uma bola de basebol assinada por Zelensky foi vendida em leilão por mais de 50 mil dólares, mais de 48 mil euros.

O Presidente da Ucrânia assinou a bola durante uma visita a Nova Iorque, nos EUA, em 2019. O objeto tem gravado, com letras pretas, o sobrenome do chefe de estado escrito em inglês e ucraniano logo abaixo do logotipo da Major League Baseball — organização americana de basebol profissional.

Baseball signed by Ukraine president Volodymyr Zelenskyy sells for $50,103 tonight in @RRAuction. Some proceeds will go to the Ukrainian efforts in its war against Russia. pic.twitter.com/nvLLBagzjn — Darren Rovell (@darrenrovell) May 12, 2022

Uma parte do montante arrecado vai reverter para os refugiados ucranianos que fugiram da guerra, que começou em 24 de fevereiro. A casa de leilões RR Auction, sediada em Boston, também informou vai doar a sua parte da venda — cerca de 15 mil dólares.

Randy Kaplan, conhecido colecionador de bolas de basebol assinadas por grandes figuras mundiais como Barack Obama, Papa Francisco ou Nelson Mandela, raramente leiloa as suas peças, informa o jornal The Guardian. Ainda assim, vendeu esta assinada por Zelensky e doará uma parte do lucro — embora não tenha sido revelado o montante — à organização sem fins lucrativos Americares, que ajuda indivíduos afetados, por exemplo, pela pobreza.

O licitante vencedor desejou permanecer anónimo, mas foi descrito pela RR Auction como um colecionador que “está entusiasmado por ter alguns dos fundos que vão ser destinados para o esforço para ajudar a Ucrânia”, avança a AP.

A bola estava acompanhada por uma carta assinada por Volodymyr Yelchenko, enviado da Ucrânia nas Nações Unidas. No mesmo leilão foram vendidos documentos assinados pelo naturalista britânico Alfred Wallace ou até mesmo por Albert Einstein.