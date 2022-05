Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) aumentou os lucros do primeiro trimestre em 80,5%, para 146 milhões de euros, informou o banco público em conferência de imprensa em Lisboa e em comunicado enviado ao regulador do mercado. Os dados mostram que a Caixa conseguiu aumentar em 6,2% o novo crédito às empresas (num trimestre em que esse mercado, como um todo, caiu) e concedeu mais 20% em crédito à habitação.

“No contexto desafiante do primeiro trimestre de 2022, marcado pelo início de um conflito militar em território europeu, aumento de pressões inflacionistas e subidas de taxas de juros, a Caixa encerrou os primeiros três meses de 2022 com um resultado líquido consolidado de 145,6 milhões de euros“, indica o banco em comunicado. O resultado compara com os 80,7 milhões de lucro que tinham sido obtidos no primeiro trimestre de 2021.

Um dos indicadores mais importantes para os bancos, a margem financeira, disparou 14,1%, sendo este, em termos simples, um valor que reflete a diferença entre aquilo que o banco paga para se financiar (depósitos, BCE, etc) e os juros dos créditos que concede. A margem financeira foi “impulsionada pelo desempenho das unidades em Moçambique e Angola, mas também pela atividade doméstica (+5,1%), com evidentes ganhos de produtividade comercial evidenciados pelo crescimento do crédito nos segmentos de empresas e particulares e, neste último, nas vertentes habitação e consumo”, afirma o banco.

Também na rubrica das comissões o banco tem uma evolução positiva: foram cobrados mais 20% em comissões na operação doméstica (para um total de 116 milhões de euros), apoiadas na venda de produtos de investimento, segundo o banco. Em termos consolidados, a rubrica dos serviços e comissões aumentou 16% para 147 milhões.

Na apresentação feita por Paulo Macedo, o presidente da comissão executiva do banco indicou que os “impactos diretos da guerra na Ucrânia sem materialidade direta atendendo à exposição residual do banco e das empresas portuguesas”.

