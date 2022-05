Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os problemas de memória atingem sobretudo os mais idosos. Os cientistas norte-americanos descobriram uma molécula presente no sistema nervoso dos mais jovens que consegue rejuvenescer os cérebros envelhecidos e melhorar a capacidade de estes adquirirem, armazenarem e até recuperarem informações.

Um estudo publicado na revista Nature revela que uma molécula no líquido cefalorraquidiano (CSF, na sigla inglesa) — substância de aparência clara que “banha” o sistema nervoso e o cérebro — de camundongos (ou ratos-domésticos) mais jovens pode ajudar a melhorar a memória dos mais velhos.

Para as experiências, os cientistas extraíram o líquido de animais de dois meses e meio — idade que equivale aos 9 anos em seres humanos — e injetaram-no no cérebro de camundongos de 18 meses — equivalente a 70 anos em humanos. O El País conta que os roedores mais velhos, em condições normais, não conseguem sequer lembrar-se da sequência que enfrentam: primeiro acende-se uma luz e depois são submetidos a um pequeno choque elétrico. Os animais que receberam o CSF começaram a ficar alertas assim que a lâmpada foi ligada, um sinal de que, segundo o jornal espanhol, tinham recuperado a memória.

Os cientistas identificaram assim uma molécula no líquido cefalorraquidiano que é capaz, por si só, de ativar a produção de oligodendrócitos (célula presente no sistema nervoso) jovens. A molécula é “necessária para a formação do cérebro durante o desenvolvimento de um embrião, mas quase nada se sabe sobre a sua produção e função no cérebro de adultos e idosos”, defende Tal Iram, investigadora da Universidade de Stanford e autora do estudo.

Apesar de esta descoberta ainda ser muito preliminar e só ter sido testada em animais, o jornal El País refere que pode ser uma nova forma de atacar uma doença que, apesar da sua incidência crescente, permanece sem cura: o Alzheimer, que começa a matar neurónios cerca de 20 anos antes dos primeiros sintomas aparecerem — como a perda de memória armazenas nas células cerebrais e nas suas muitas conexões.

Até ao momento, nenhum tratamento conseguiu reverter e curar o Alzheimer, doença cujas causas ainda não são claras. Será que esta descoberta pode ajudar a regenerar cérebros envelhecidos de seres humanos? É preciso esperar para ver.