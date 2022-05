Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As imagens são do início da guerra na Ucrânia, mas só agora foram divulgadas pela cadeia televisiva norte-americana. A CNN exibiu imagens captadas por uma câmara de segurança onde se vê dois ucranianos a serem abatidos, pelas costas, por soldados russos. O vídeo é de 16 de março.

A procuradora geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, garantiu que aquela situação concreta está a ser investigada como crime de guerra.

Na reportagem, a CNN conta que os dois homens, civis, estavam no interior de um estabelecimento, perto da estrada principal que leva a Kiev. Os soldados russos chegam, revistam os dois ucranianos, perguntam-lhes se têm cigarros e, depois, deixam-nos sair.

A imagem seguinte é dos dois homens a caminhar, enquanto os soldados russos com quem acabaram de falar os alvejam pelas costas. Os dois homens caem no chão. As imagens mostram que um deles, atingido, mas ainda vivo, voltou a entrar no estabelecimento, onde já não se encontram os russos, onde pegou no telemóvel para pedir ajuda. No entanto, conta a CNN, quando os militares ucranianos chegaram não conseguiram salvá-lo. Tinha perdido muito sangue e enquanto tentavam prestar primeiros socorros o local foi, de novo, atacado pelos russos. O homem acabou por morrer.

Um soldado de 21 anos vai ser o primeiro militar russo a ser julgado por crimes de guerra, por suspeita de ter assassinado um civil desarmado na aldeia de Chupakhivka, na região de Sumy, a 28 de fevereiro, segundo Iryna Venediktov.