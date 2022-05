Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado no Mar do Japão, segundo acusações feitas pela Coreia do Sul. A agência de notícias AFP avança a notícia, mas, para já, não dá mais detalhes.

#BREAKING North Korea fires 'unidentified ballistic missile' towards Sea of Japan: South Korean military pic.twitter.com/oK4Eb8x85W — AFP News Agency (@AFP) May 12, 2022

A 7 de maio, sábado, o regime de Kim Jong-Un já tinha lançado um míssil balístico de curto alcance,

provavelmente de um submarino, que atingiu uma altitude de cerca de 60 quilómetros. Também nessa altura, a informação chegou via Coreia do Sul e a guarda costeira japonesa confirmou que o míssil tinha caído no Mar do Japão.

Na quarta-feira anterior, a Coreia do Norte já tinha realizado um outro teste com um míssil balístico. Confirmando-se o lançamento desta quinta-feira, será o 15.º deste ano. Em 2021 foram feitos oito testes e em 2020 apenas quatro.