Dezoito países competem, esta quinta-feira, em Turim, Itália, por dez lugares na final do 66.º Festival Eurovisão da Canção, que decorre no sábado e para a qual Portugal foi selecionado na terça-feira, na primeira semifinal do concurso.

Quinta-feira, estarão em competição, por ordem de apresentação: Finlândia, Israel, Sérvia, Azerbaijão, Geórgia, Malta, São Marino, Austrália, Chipre, Irlanda, Macedónia do Norte, Estónia, Roménia, Polónia, Montenegro, Bélgica, Suécia e República Checa.

Na final, que decorre também em Turim, competem 25 países: dez são escolhidos quinta-feira, durante a segunda semifinal, e outros dez foram selecionados na terça-feira, na primeira semifinal. Há cinco países, os chamados “Big Five” (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e o país anfitrião, Itália), que têm entrada direta na final.

Na primeira semifinal tinham sido selecionados: Portugal, Ucrânia, Suíça, Arménia, Islândia, Lituânia, Noruega, Grécia, Moldova e Países Baixos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Portugal é representado no Festival Eurovisão da Canção por Maro, que venceu, em março, o Festival da Canção. “Saudade, Saudade”, escrita e interpretada por Maro, foi a canção mais votada tanto pelo júri regional como pelo público na final do concurso.

Itália ganhou o direito de organizar este ano o Festival Eurovisão da Canção, depois de vencer a edição de 2021, nos Países Baixos, com a canção “Zitti e buoni”, interpretada pelos Måneskin.